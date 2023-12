Massarosa Stranieri denunciati. Giudavano un’automobile rubata

I Carabinieri della Compagnia di Viareggio ha svolto controlli straordinari durante le festività natalizie a Viareggio, Massarosa, di Piano di Mommio e Piano di Conca. Sei pattuglie hanno posto a controllo 48 veicoli ed identificato 65 persone. Nel corso dell’attività è stata denunciata una coppia di ragazzi extracomunitari, trovati a bordo di un’autovettura Dacia risultata essere stata rubata a Lucca lo scorso 12 dicembre. Per entrambi, un cittadino marocchino 19enne e una cittadina peruviana 22enne, è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Lucca per il reato di ricettazione in concorso, mentre l’auto è stata restituita al legittimo proprietario. L’attività di prevenzione contro ogni forma di reato verrà intensificata con maggiori controlli e pattuglie presenti sul territorio, intensificando i controlli alla circolazione stradale per disincentivare l’abuso di alcool e di stupefacenti da parte dei giovani, in occasione della fine dell’anno.