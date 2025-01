Massarosa Servizio civile. Dieci posti per gli under 29

È online il bando per diventare operatore volontario del servizio civile universale in Comune, per dedicare un anno a favore della cura del bene pubblico. Possono candidarsi i cittadini tra i 18 e 29 anni non compiuti. Il servizio civile durerà 12 mesi, con orario generalmente pari a 25 ore settimanali. Sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio. Sei i posti a disposizione relativi a tre progetti promossi dal Comune, più altri quattro relativi a un progetto promosso dal Parco alla Brilla, a Quiesa. Nel dettaglio, si tratta del progetto "Conoscere per capire il mondo" al Nido "Del Magro" e al Nido "Girotondo"; del progetto "Studiare per sviluppare il mondo" alla biblioteca comunale a Stiava e del progetto "Condividere per aiutare il mondo" in Municipio. "Un’esperienza dal forte impatto sociale e formativo – commenta il consigliere delegato Federico Lucania – rivolta ai ragazzi e alle ragazze che hanno a cuore il bene comune e la nostra comunità".