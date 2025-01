Massarosa Registri stato civile. Comune parte dell’Archivio

Un nuovo passo significativo verso la digitalizzazione e l’innovazione della Pubblica Amministrazione locale italiana, quello rappresentato dall’Archivio Nazionale dei registri di Stato Civile, a cui, con il nuovo anno, ha aderito anche il Comune di Massarosa, tra i primi assoluto ad aver partecipato a questa innovazione. L’obiettivo è quello di modernizzare la gestione degli uffici di Stato Civile dei Comuni e trasformare radicalmente il modo in cui i dati di stato civile vengono raccolti, gestiti e conservati, per semplificare i processi burocratici, migliorare la qualità e la facilità d’accesso ai servizi e ridurre i tempi di attesa per i cittadini. "L’obiettivo è quello di una sempre crescente attenzione ai cittadini – commenta la Sindaca Simona Barsotti – puntiamo alla semplificazione e al miglioramento dei servizi. E per quanto riguarda l’accessibilità ricordo il nostro “Punto digitale facile” a disposizione di tutti per le pratiche e le procedure informatiche e digitali".