Massarosa Porta a porta, in consegna i kit di emergenza

Sarà consegnato da fine gennaio a fine febbraio il nuovo Kit di Ersu per la raccolta differenziata per l’anno 2024. "Stiamo lavorando con gli uffici – spiega l’assessore all’ambiente Mario Navari – per predisporre tutto per la riconsegna del kit e decidendo insieme all’azienda i luoghi per il ritiro che verosimilmente saranno riconfermati quelli del 2023, ossia la sede distaccata del municipio per i residenti nella zona sud e di fianco alla farmacia di Piano di Conca per i residenti nelle frazioni a nord". In attesa del nuovo kit chi ha terminato i sacchetti può recarsi alla sede di Ersu a Pietrasanta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 dove può ritirare gratuitamente il kit di emergenza, un rotolo per ogni tipologia di rifiuto. "È importante ricordare – conclude Navari – che Ersu non contatta direttamente i cittadini, nel caso di telefonate per consegna kit o materiale di qualsiasi natura non si tratta del gestore e si consiglia dunque di prestare la massima attenzione per possibili truffe o situazioni a rischio".