Massarosa Le stelle del cuore. Domani in piazza del mercato

Saranno in vendita per tutta la mattinata di domani al mercato di Campagna Amica di piazza del Mercato a Massarosa ‘’Le Stelle del Cuore” per sostenere la costruzione della nuova casa che accoglierà i bambini cardiopatici e le loro famiglie durante le cure all’Ospedale del Cuore di Massa. L’iniziativa promossa da Donne Impresa Coldiretti Lucca e Campagna Amica insieme al centro di eccellenza cardiologico e cardiochirurgico Monasterio, punta, attraverso la vendita delle Stelle di Natale coltivate e donate dalle aziende florovivaistiche del territorio, a raccogliere risorse utili all’ambizioso progetto di far sentire a casa i piccoli pazienti e i loro genitori durante il periodo di permanenza all’ospedale. Le piante in vendita sono state messe a disposizione da tre aziende della Versilia, Plantservices, L’ortofloraversiliese e azienda agricola Bresciani Franca, che si alterneranno nei mercati contadini dove potranno essere acquistate.