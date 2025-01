Massarosa In via Canipaletti. A febbraio apre il cantiere

Lavori sulla via Canipaletti, in direzione di Pieve a Elici. A inizio febbraio, partiranno le operazioni per il ripristino del muretto di pietra che corre lungo la strada, tra via del Fornetto e via della Costa, su cui concentrare la manutenzione con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza di chi si trova a percorrere la viabilità. I lavori dovrebbero andare avanti da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, e per garantire lo svolgimento delle operazioni senza intoppi, il comando di polizia municipale di Massarosa ha emanato un’ordinanza di modifica temporanea della viabilità: nello specifico, su via Canipaletti, nel tratto di strada interessato dal cantiere, sarà istituito il senso unico alternato. Per regolare la circolazione, saranno piazzati due semafori e, stante il restringimento della carreggiata, il limite di velocità sarà portato a 30 chilometri orari. Il provvedimento sarà in vigore in orario di lavoro (8-17).