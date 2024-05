Massarosa Giornata dell’Europa. Le scuole accolte in municipio

In occasione della Giornata dell’Europa, in programma il 9 maggio, il consiglio comunale dei ragazzi ha fatto visita al municipio. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione insieme agli istituti comprensivi del territorio, ed è stata l’occasione per celebrare l’anniversario della dichiarazione Schuman sulla necessità di collaborazione politica in Europa. Gli studenti sono stati accolti alla sindaca Simona Barsotti, dall’assessore alla scuola Mario Navari e dal presidente del consiglio comunale Riccardo Brocchini. La visita conclude idealmente il percorso di educazione civica nelle scuole portato avanti nei mesi scorsi proprio dal presidente Brocchini, che ha partecipato al progetto ‘Costruire l’Europa con i consiglieri locali’ insieme ai rappresentanti degli altri Paesi membri dell’Unione Europea. Proprio in occasione della visita a Bruxelles di qualche settimana fa per il lancio della rete tra le amministrazioni locali di tutta Europa, Brocchini aveva indicato nel coinvolgimento delle scuole uno degli step più importanti del percorso partecipativo.