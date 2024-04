Massarosa Festa alla Misericordia. Si inaugurano due nuovi mezzi

La Misericordia di Massarosa, da sempre attiva per offrire servizi indispensabili alla cittadinanza, si prepara a inaugurare due nuovi mezzi. L’appuntamento con la cerimonia per l’ampliamento del parco mezzi dell’associazione è in programma domani alle 11 nel parco degli Sterpeti. L’appuntamento richiamerà i volontari delle varie sezioni della Misericordia da tutto il Comune: il programma si aprirà con la benedizione dei due nuovi mezzi, che si terrà proprio agli Sterpeti. Dopodiché, tutti i mezzi della Misericordia sfileranno in diverse frazioni del territorio comunale con le sirene accese, in segno di festa. Il consiglio della Misericordia, nel ringraziare i numerosi cittadini che hanno contribuito a rendere possibile con le proprie donazioni l’acquisto di una nuova ambulanza e un pulmino per le onoranze funebri, invita la cittadinanza a partecipare all’evento che segna un importante rafforzamento di un’associazione da sempre al fianco degli abitanti di Massarosa.