Massarosa Agevolazioni Tari. Ultimi giorni per le domande

Ultima settimana per poter accedere alle agevolazioni Tari. La scadenza è fissata infatti al 31 gennaio. Le domande devono essere presentate unicamente in modalità digitale con Spid o Cie dal sito del Comune. Al contribuente verrà inviato alla casella mail, in fase di iscrizione, il numero di protocollo (codice numerico) a conferma dell’avvenuta istanza, che dovrà essere custodito fino all’esito dell’istruttoria. "Si tratta di un’opportunità importante con agevolazioni fino al 60 per cento a seconda dei valori Isee – ricorda l’assessore al bilancio Adolfo Del Soldato – un impegno di questa amministrazione che ha impiegato risorse finanziarie proprie, per oltre 60mila euro". "Un aiuto concreto alle famiglie – sottolinea la sindaca Simoina Barsotti – in attesa di poter agire nel post dissesto con ancora più determinazione in tema di agevolazioni ed aiuti a chi attraversa un momento di difficoltà".