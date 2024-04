Manutenzione stradale. Un milione di euro nei prossimi tre anni

Le buche stradali: pericolose per chi viaggia in scooter, moto o bicicletta, e causa di forte irritazione per gli automobilisti. Su alcune vie del territorio, il Comune prepara interventi di manutenzione: nei giorni scorsi, è stato approvato l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali che mette in campo circa un milione di euro in tre anni per sistemare alcune arterie del territorio. Gli interventi si concentreranno in particolar modo su Lido di Camaiore: gli interventi sono previsti a Lido in via del Secco, via Paduletto, via Trento, via Maddalena, via Cilea, via della Gronda, via Alfieri, via Trieste, via delle Palme, via Dante Alighieri, via Rosso di San Secondo, via Primo Maggio, via Manara, via della Giraldina e via La Malfa. A Capezzano i lavori si concentreranno su via Unità d’Italia, via 2 Giugno, via del Giardo e via Italica; a nocchi in via Pertini; nel centro abitato di Fibbialla; in via per Agliano e in via della Colombaia alla Pieve; in via della Liberazione a Marignana. Le somme saranno ripartite in modo pressoché equivalente: 315mila euro per il 2024; 400mila euro a testa per il 2025 e il 2026.

Il piano di recupero e valorizzazione del patrimonio stradale ha l’obiettivo di "realizzare una serie di lavori di manutenzione straordinaria, di recupero e di risanamento del patrimonio stradale attuale – si legge nell’accordo quadro – al fine di rendere sicura la circolazione dei veicoli, la sosta e il transito dei pedoni". Gli interventi saranno per lo più indirizzati sulla pavimentazione superficiale, mentre le fondazioni stradali, non presentando gravi problemi, saranno toccate poco.