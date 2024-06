Mangusta 104 Rev. Varo della settima unità in rotta verso l’America

Ad appena tre mesi dal varo della precedente unità, è un altro Mangusta 104 Rev ad entrare in acqua, come annunciato da Mangusta Yachts. Realizzato in materiale composito negli stabilimenti produttivi di Viareggio, è uno yacht dalle linee sportive e filanti che resta fedele al dna Mangusta, reinterpretandone i contenuti grazie alla collaborazione con lo studio “Lobanov design“. Un’imbarcazione ideale per il Mediterraneo e un’unità che sarà diretta al mercato statunitense grazie alle features che la rendono perfetta per trasferimenti veloci da un porto all’altro e per navigazioni in bassi fondali come le Bahamas o gli Hamptons.