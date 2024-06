Il maltempo rovina i piani dei balneari

Viareggio, 24 giugno 2024 - Il mare (quasi) d’inverno. Più che una domenica di fine giugno, sembrava una di fine settembre. Temperature decisamente più basse rispetto ai giorni precedenti, la pioggia nella mattinata, ombrelli aperti in strada e ombrelloni chiusi al mare. La nuova ondata di maltempo (che ancora non è passata del tutto) ha lasciato il segno nell’ultimo fine settimana. Il turismo mordi e fuggi ne ha risentito, visto che l’allerta meteo, ieri ha riguardato tutta la Toscana. Anche se in tanti, soprattutto fiorentini, si erano organizzati da tempo per un fine settimana lungo, visto che oggi, San Giovanni Battista, patrono della città gigliata, è un giorno festivo nel capoluogo. Ma chi sognava di starsene sdraiato in riva al mare per godersi il sole ha fatto male i conti.

E il maltempo, che ha danneggiato di fatto tutto il mese di giugno, non sembra ancora dare tregua. L’allerta meteo è stata prolungata anche per tutta la giornata di oggi. Codice giallo per temporali forti che interesseranno tutta la regione. Le precipitazioni saranno localmente forti più frequenti sulle zone settentrionali e centrali. Possibili grandinate e colpi di vento.