Lungomare a misura di salutisti. Impazza il festival "Sport & Fitness"

È partita ieri con una partecipazione spettacolare (e baciata da un sole graditissimo) e proseguirà oggi per tutto il giorno l’undicesima edizione di "Sport & Fitness", la manifestazione organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia che sta animando il Lungomare Europa.

Sono tante le associazioni del territorio che si stanno alternando sul palco davanti al Pontile per illustrare le proprie attività, centinaia di giovani atlete e atleti stanno dando il meglio di sé dalla zumba allo step; dalla scherma al rugby; dall’hockey al beach tennis passando dalla pallavolo con ben quattro campi allestiti sul lungomare, il karate, il judo, le altre arti marziali, yoga, pilates, kick boxing, surf, vela e molti altri ancora. Sullo stesso palco attesi anche tanti ospiti sportivi di fama olimpica.

"Sport & Fitness" è patrocinata dal Comune e può vantare anche quello del Coni, Sport e Salute rientrando tra le iniziative dello ’Sport City day’ e della settimana ’Be Active’, settimana europea dello sport, iniziativa coordinata dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La manifestazione è inoltre patrocinata dall’Associazione balneari e commercianti, dalla Federazione italiana pallavolo – Comitato Territoriale Appennino Toscano, Acsi, Uisp e Csen e Roller Day, la giornata di promozione delle discipline rotellistiche curata dalla Federazione Italiana Sport rotellistici.

Sul Lungomare Europa all’altezza del Cavalluccio invece è allestito "Pompieropoli", un circuito organizzato dall’Associazione nazionale vigili del fuoco per coinvolgere i più piccoli e far diventare i bambini pompieri per un giorno e il Memorial di zumba dedicato a Silvia Solidoro Tommasi in Piazza Matteotti. "Pompieropoli" è attivo dalle 10 alle 20. E ancora stand, lungo tutto il percorso con un occhio di riguardo all’inclusività con la presenza delle associazioni Fiori di Loto e Uildm.