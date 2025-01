Luna park, protestano gli insegnanti

Arriva il luna park alla Pesa e per un mese spariranno oltre 200 posti gratuiti. Ogni anno è così, ma stavolta c’è chi si è rivolto al sindaco chiedendogli di rimediare. Ad alzare la voce sono gli insegnanti delle medie “Barsanti“ di piazza Matteotti (nella foto), arrabbiati per i disagi che dovranno affrontare. La richiesta, contenuta in una lunga lettera, è che vengano trovati posti auto alternativi per la loro categoria visto che in fin dei conti anche loro svolgono un servizio per la collettività.

"Lo scorso settembre – scrivono – il cortile interno che usavamo come parcheggio insieme ai colleghi del ’Don Lazzeri-Stagi’ è stato pavimentato ed è ora una nuova area ricreativa per gli alunni. La nostra dirigente Maria Teresa Di Leone aveva chiesto al sindaco di metterci a disposizione dei posti auto in piazza Matteotti, senza mai ricevere risposta. Da allora parcheggiamo alla Pesa, che dista alcuni minuti a piedi dalla scuola, o negli stalli a pagamento". Ma la Pesa, come detto, per un mese sarà off-limits. "La mancanza di parcheggi – proseguono – creerà disagi al servizio scolastico, oltre che ai residenti. I posti ’blu’ potrebbero non essere sufficienti perché già occupati, senza contare i nostri continui spostamenti a orari sempre diversi, e gli abbonamenti mensili che vanno da 30 a 150 euro. Anche il nostro è un servizio pubblico, al pari di consiglieri e dipendenti comunali che hanno stalli a loro riservati. Al sindaco avevamo chiesto di poter usare il cortile annesso al vecchio municipio, ma ha detto di ’no’ perché sarà una futura zona museale".

Daniele Masseglia