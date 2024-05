Lotta al commercio abusivo. Al via “Spiagge sicure“

Prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti, fenomeni che con l’arrivo dell’estate dilagano sotto gli ombrelloni. Sono i diue punti-cardine del progetto “Spiagge sicure“, predisposto dal comandante della polizia municipale Andrea D’Uva e deliberato nei giorni scorsi dalla giunta. Si tratta di una serie di azioni, tra l’altro, che verranno attuate da un organico rafforzato in quanto il Comune investirà 75mila euro per assumere 8 agenti per almeno tre mesi affidando loro servizi mirati lungo tutti i 9 chilometri della costa fortemarmina.

"I 98 stabilimenti balneari – spiega D’Uva nel progetto – sono rappresentati dall’Unione proprietari bagni con cui la quale l’amministrazione comunale ha intrapreso una proficua opera di collaborazione finalizzata a una gestione del territorio e valorizzazione della risorsa turistica nell’ottica di tutela dell’immagine stessa del Comune". Il documento entra poi nel nocciolo della questione, spiegando che in estate il fenomeno del commercio abusivo, "in genere effettuato da stranieri" assume quasi esclusivamente i connotati della forma itinerante. "Di giorno – prosegue – avvengono passaggi ripetuti sulle spiagge per esibire capi di abbigliamento e accessori che non di rado riportano i marchi contraffatti delle principali case di moda. Ma anche attrezzatura da spiaggia, monili e servizi alla persona quali massaggi". Negli anni la sinergia tra polizia municipale e polizia, carabinieri, Guardia di finanza e Capitaneria di porto ha portato a cospicui sequestri di merce, anche con marchi contraffatti. Insieme all’Unione proprietari bagni è stata invece pianificata un’attività informativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze dell’abusivismo e dell’acquistare quella merce.

"Anche quest’anno – conclude

– stipuleremo un accordo con l’Upb e raccoglieremo sponsorizzazioni da parte di privati per istituire un servizio mirato per la vigilanza del litorale e la prevenzione e repressione dei fenomeni illegali. Per fornire un servizio efficace e garantire un’adeguata copertura del territorio saranno assunti 8 agenti. Il servizio si svolgerà con personale in divisa e dotato di presidi difensivi quali spray al peperoncino e manette, ma potranno essere organizzati servizi in abiti civili e attività di osservazione anche con l’aiuto della videosorveglianza cittadina".