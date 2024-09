Lo sport nel segno dell’inclusione sociale

Dopo il successo della prima edizione, torna il "Festival Sport&Inclusione", che quest’anno raddoppia: due giorni di eventi che uniscono sport, turismo e temi importanti come il sociale e soprattutto l’inclusione. L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 ottobre: la prima giornata vedrà una serie di eventi diffusi sul territorio con diverse discipline coinvolte e un grande match inaugurale di Wheelchair Hockey nella palestra della scuola Pellegrini. La domenica, dalle 10 alle 20, spazio al villaggio dello sport realizzato tra piazza Provenzali, Parco di Nassiriya, scuola e campo sportivo con tutte le realtà del territorio e le dimostrazioni ed esibizioni nelle due aree spettacolo allestite per l’occasione. E ancora musica, talk show, personaggi sportivi e grandi ospiti a completare un programma a cui l’amministrazione sta lavorando e che sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane. "Sport ed inclusione possono e devono andare di pari passo – spiega l’assessore allo sport Stefano Natali –; questo festival è una grande occasione di condivisione e coinvolgimento di tutte le realtà sportive del territorio a tutti i livelli. Una grande festa che quest’anno abbiamo raddoppiato e che vogliamo cresca di anno in anno in qualità e partecipazione". "Massarosa sta cercando di mettere il tema dell’inclusione al centro della propria agenda politica ed amministrativa – aggiunge la consigliera delegata alla disabilità Michela Sargentini – e uno sport davvero per tutti è un elemento fondamentale di questo lavoro".