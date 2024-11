L’insegnante di sostegno aiuta i piccoli a crescere: "Nostro figlio migliorato"

Svolgere il ruolo di insegnante di sostegno non è facile e farlo con entusiasmo e competenza è ancora più difficile. Da Riccardo e Faisa Santini arriva un ringraziamento carico di affetto per Valeria Valenti, l’insegnante di sostegno del loro Aaron, che frequenta le Lambruschini. Valeria è di Seravezza e grazie alle sue attenzioni Aaron in questi mesi è molto migliorato. "Valeria è una persona straordinaria, sensibile e piena di idee – dicono Riccardo e Faisa – e ci teniamo a ringraziarla pubblicamente per quello che fa per nostro figlio". Un grazie esteso a tutte le insegnanti di sostegno e collaboratrici delle scuole Lambruschini.