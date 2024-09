L’iniziativa di Legambiante. I volontari scendono in campo per pulire la Macchia Lucchese

Alla fine sono stati raccolti una ventina di sacchetti (medi) colmi di spazzatura. Di lattine, bottiglie di vetro, fazzolettini di carta, e plastica... Un’infinità di plastica, abbandonata e poi rimasta per chissà quanto all’ombra della Macchia Lucchese. Adesso – dopo l’iniziativa “Puliamo il mondo“ – un po’ meno inquinata.

Una ventina di volontari, accompagnati dalle guide di Legambiente Versilia, domenica mattina si sono infatti allungati in una Passeggiata alla scoperta dell’ambiente naturale della Tenuta Borbone, all’interno del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, abbinata alla pulizia delle stradine e dei fossi attraversati nella visita. Muniti di sacchi, di guanti e di buona volontà, unita alla curiosità, hanno attraversato su via Comparini il bosco della Macchia fino alla zona dunale nella riserva naturale della Lecciona e, muniti di sacchi e guanti, hanno raccolto i rifiuti abbandonati incontrati nella passeggiata. Il ritorno dal sentiero natura e poi sul Viale dei Tigli, dove è stata ripulito la zona intorno al semaforo di via Comparini particolarmente pieno di spazzatura.

" I volontari che hanno partecipato all’iniziativa – spiegano i referenti di Legambiente – erano soddisfatti per aver contribuito a restituire decoro a questi preziosi ambienti naturali, ma anche per tutte le cose imparate dalla nostra guida, Andrea Somma".

Le iniziative di “Puliamo il mondo“ proseguono venerdì 27 settembre coi volontari di un’azienda viareggina, la C-Map, con cui Legambiente andrà a pulire l’area verde presso il palazzetto dello sport stretta tra via Salvatori, ed il parcheggio della piscina comunale.