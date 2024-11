“Libroteca circolante“. La diffusione di parole

VIAREGGIO

Un’iniziativa per diffondere storie e cultura, per far circolare, tra quell’angolo di via Nicola Pisano e lungo tutte le strade della città, parole, pagine e libri.

È la “LibroTeca Circolante“, la piccola libreria in legno ideata da Michela Lazzari, al cui interno si possono posizionare e prelevare libri di ogni genere e che, ne giro di pochi giorni, ha permesso di far girare centinaia di libri, con una partecipazione attiva, e viva, che ha caratterizzato, inoltre, i nove incontri organizzati all’ombra del nespolo del giardino di via Luigi Morandi, delimitato dal muretto su cui poggia la libreria.

E proprio mentre questi libri arrivano, partono, e tornano, è nato anche l’appuntamento settimanale con il video incontro “Librotecaffè“, la rubrica “Libroteca a domicilio“ e, soprattutto, è stata registrata l’Associazione culturale Libroteca Circolante, che vede come presidente Stefano Pasquinucci, vice presidente Maria Grazia Galimberti, Marielisa Beconi come segretario e tra i soci fondatori Michela Lazzari, Roberto Pasquinucci, Lorenzo Paoli e Alessandro Pasquinucci.

Un’associazione di cui, a breve, partirà la campagna di tesseramento per l’anno 2025 e verrà presentato il programma degli eventi, delle idee e delle proposte che permetteranno a tutti di condividere e far circolare, e leggere, storie, libri, esperienze e conoscenze, tra pagine di vita immaginaria, pensata, scritta, e pagine di esistenze reali.