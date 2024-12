Libera di essere. Mostra di pittura al femminile

Una manifestazione divenuta, in questi due anni, un punto di riferimento per le donne e la loro arte, “Libera di essere“, il concorso per trenta artiste organizzato dalla Promo-Terr e dalla Fondazione Centro Arti Visive con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Pietrasanta, della Pietrasanta Sviluppo e delle Associazioni: Donne del Vino, Wista Italy, Fidapa e K-Antaresm, e che tornerà, tra oggi e domani, al Centro Arti Visive. Si aprirà oggi, alle 11, la mostra, affiancata da quella fotografica di Adriana Bonetti, con l’intervento di Nicola Stagetti, presidente del Centro Arti Visive, Paola Brizzolati, presidente del consiglio comunale ed alcune artiste. Nel pomeriggio, alle 15.30, Giovanni Braida e Ombretta Pardini terranno l’incontro “Sante, Eretiche e Streghe dal medioevo ai giorni nostri“, per concludere la giornata, alle 17, con “Donne d’Arte” e le protagoniste Adriana Bonetti (fotografa ed artista) e Paola Brizzolati.

Domenica, nel proseguimento delle mostre, sarà presentato, nel pomeriggio, il libro “Criceti il primo amore“ di Milena Cazzola in dialogo con Marilena Cheli Tomei, che farà un excursus escursus sull’importanza delle donne nella storia. Per concludere la giornata, e l’evento, con la consegna degli attestati di partecipazione e la proclamazione delle vincitrici della II° edizione di Libera di Essere, presentato da Nicola Stagetti e Francesco Fiorini.

L’ingresso alla manifestazione è libera.