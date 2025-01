Le tribune iniziano a prender forma

E intanto i Viali a Mare si preparano a ricevere il tradizionale carosello dei carri allegorici. Da un paio di giorni è in corso l’allestimento delle tribune di piazza Mazzini. Tolti gli addobbi natalizi, la città comincia dunque a vestirsi a festa per il Carnevale. Poco alla volta saranno montati gli ingressi lato nord, lato sud, via Vespucci e piazza Mazzini. E così il circuito poco alla volta prenderà forma con il montaggio anche delle tribunette in Passeggiata all’altezza del Royal. Nei prossimi giorni veranno anche definiti quante e quali bancarelle saranno ammesse dentro il circuito, ma poco dovrebbe cambiare rispetto allo scorso anno.