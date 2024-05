Le strategie delle griffe. Ferragamo si espande in centro. Sbarca il colosso make up

Anno che passa, griffe che trovi. prosegue il turn over delle attività con nuovi ingressi nel tessuto commerciale del paese. Se infatti l’arrivo di Hermès nell’immobile ’Bread’ su viale Morin pare essersi arenato nei paletti delle regole comunali, ecco intanto Ferragamo a conquistare il fondo ex Balenciaga in via Carducci proprio nel cuore del Forte: in realtà la presenza della linea made in Italy non è una novità visto che Ferragamo già nel 2021 ha aperto un punto vendita stagionale in via Spinetti quando Trussardi lasciò. Non lontano ecco la boutique Louis Vuitton che quest’anno ha seguito il percorso tracciato da Loro Piana, conquistandosi una naturale ’estensione’ nell’antistante chiosco su piazza Matteotti. Altra novità è l’arrivo di Sephora, la grande catena di cosmetica sta terminando i lavori in via Spinetti ed è pronta a lanciare in concept ’Sephora playa’ che fa presupporre un temporary specializzato in prodotti per l’estate. Tra le più recenti aperture Santoni in via Montauti e la boutique di abbigliamento uomo Slower al posto di Volponi outlet. Ma le sorprese non sarebbero finite visto che altri importanti movimenti in atto promettono di rendere ancora più vivace lo scenario (ad esempio da capire chi subentrerà al posto di Ermenegildo Zegna che lascia la piazza fortemarmina). Con un importante stilista deciso a rilanciare e la Porsche che sarebbe alla ricerca di un fondo-immagine per intercettare la facoltosa clientela estiva. Non solo nuovi brand comunque dato che il 2024 ha registrato anche l’opening della galleria d’arte di Barbara Paci vicino piazza Marconi e il recente debutto della trattoria fiorentina ’13 Gobbi’ al posto del Blei in viale Morin.

Francesca Navari