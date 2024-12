Le stelle di Natale incorniciano lo shopping

Le stelle di Natale incorniciano le strade dello shopping, dai Viali a Mare al mercato. Con la collaborazione della Floricoltura Luca Maffucci i commercianti viareggini, coordinati da Confcommercio, Centro commerciale naturale della Passeggiata e del Centro, hanno acquistato oltre 300 piante che impreziosiscono già l’ingresso dei negozi. "Un primo passo per rendere ancora più accogliente la città in questo momento dell’anno così speciale – afferma il presidente di Confcommercio, Piero Bertolani –, in attesa di svelare le prossime iniziative". L’associazione di categoria ringrazia tutti i commercianti che hanno scelto di aderire, "con una menzione speciale per il presidente del Ccn Alessandro Fontana, che ha fatto da referente dell’iniziativa per la Passeggiata, e Federica Sonnoli e Nadia Pocai, che hanno svolto un lavoro analogo con i commercianti del centro".