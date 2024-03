Le note del cuore. Musica e vita di Stefano Florio

Produttore, compositore, musicista per passione, per scelta di cuore, con la musica nel Dna grazie al papà Fedele che suonava ai matrimoni e per don PierLuigi Serafini incontrato ai tempi dell’oratorio. E’ la storia di Stefano Florio (nella foto) del quale è uscito con la sua etichetta Aida il brano Run Fast, il nuovo singolo di Moloto&Babskin. Stefano Florio, siciliano di origine, ha vissuto in Puglia a Putignano e da oltre 10 anni vive a Camaiore sfoglia l’albun della sua vita con La Nazione.

Quando ha scoperto la passione della musica?

" Per caso. Avevo 12 anni e andavo all’oratorio a Putignano e grazie al vice parroco Pierluigi Serafini avanti per quei tempi ho incontrato la musica che è diventatata la mia vita. Non sono io che ho scelto la musica, ma la musica ha scelto me"

Cosa è per lei la musica?

"E’ tutto. E’ la vita. Sono le emozioni. Mi ha permesso di fare il mio percorso, di viaggiare. Di conoscere tante persone"

Vive a Camaiore?

"Sì: il caso ha guidato la mia vita. Mi trovo benissimo. Ho trovato una realtà bellissima, mare e collina, e sotto il profilo dell’accoglienza. La mia etichetta si chiama Aida in omaggio a Giuseppe Verdi"

Oltre la musica cosa ama?

"Mi piace viaggiare, mi piace andare a teatro, mi piace cucinare per gli amici".

Progetti futuri?

"Tanti. A giugno uscirà l’album dal quale è tratto Run Fast. E sto preparando il live, uno spettacolo confezionato su 8 cover".

Maria Nudi