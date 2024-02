Lavori alla rete idrica. Intervento da 5 milioni: "Così riduciamo le perdite"

Gaia si muove per ridurre le perdite d’acqua dalle tubatore. Per preservare la risorsa, il gestore sta mettendo in campo numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione delle condotte idriche tra Massarosa, Camaiore e Pietrasanta. Il totale delle condutture interessate ammonta a circa 11 chilometri, per un investimento di cinque milioni di euro finalizzato alla realizzazione di opere strategiche, al fine di migliorare complessivamente la resilienza della rete e renderla in grado di affrontare anche le sfide future in termini di cambiamenti climatici e periodi di siccità.

Gli interventi fanno parte di un lotto di lavori di WaDIS -Water loss control&Digital Innovation Strategy del valore di 40 milioni complessivi per tutto il territorio, per il quale Gaia ha ottenuto 25 milioni di euro di fondi Pnrr. "Gli interventi di risanamento della rete rappresentano un passo significativo nel nostro impegno a migliorare l’efficienza del sistema idrico e ridurre le perdite – spiega il presidente di Gaia Vincenzo Colle –; stiamo modernizzando e potenziando l’efficienza complessiva della rete, riducendo non solo la dispersione idrica ma anche i costi e minimizzando gli impatti ambientali".

Nei prossimi mesi, Gaiainterverrà anche su via Benedetti, via XII Agosto, via dell’Antenna, via Caravello, via della Carrara, via del Paduletto, via Fondi, via Pastore, via Barsoettelli, via Oberdan, via Roma, via Guido Rossa, via Misciano, via Bucine e via Abba a Camaiore. A Massarosa, invece, saranno eseguiti i lavori su via Rontani, via Fosso Legnami e via dei Ghivizzani (che in parte insiste sul territorio del comune di Camaiore).

RedViar