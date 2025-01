L’Auser è ricostituita. Il neo presidente è Bertola : "Dialogo con il Comune"

L’Auser di Forte dei Marmi riparte con l’ex sindaco Roberto Bertola. Si apre dunque un altro capitolo per l’associazione (con tanto di nuova denominazione "Auser Volontariato"), dopo l’arcinota frattura tra il sindaco Bruno Murzi e la presidente Franca Amadei, vicenda finita a carte bollate e con la cancellazione della realtà locale da parte dei vertici regionali Auser e conseguente restituzione di mezzi e della sede al Comune. Ieri mattina il primo incontro tra Murzi e il consigliere delegato al sociale, Duilio Maggi che hanno dato il benvenuto al nuovo presidente di Auser Volontariato, insieme al direttivo e a tutti i membri dell’associazione. Presenti anche i vertici regionali e territoriali dell’Auser: il presidente regionale Renato Campinoti, il responsabile dell’area turismo sociale Alessandro Conforti e il presidente comprensoriale Lucca-Versilia, Manuela Granaiola.

"I rapporti con l’Auser cittadino sono sempre stati ottimi e caratterizzati da una fattiva collaborazione – ha ricordato il sindaco Murzi – ad eccezione del recente periodo segnato dalle vicende che hanno portato allo scioglimento dell’associazione. Sono dunque ben felice di questa ripartenza, con un nuovo presidente e un nuovo direttivo a cui auguro buon lavoro. Sono certo che la cooperazione con il nostro Comune sarà efficace e proficua. Da parte mia e del consigliere delegato al sociale, rinnovo la piena disponibilità e il massimo supporto per favorire l’azione della vostra associazione, che rappresenta un prezioso punto di riferimento per la nostra comunità".

Il presidente regionale Campinoti ha sottolineato il valore della rinnovata collaborazione. "Siamo felici – ha detto – di aver ridato vita all’associazione, che oggi opera con il nome di Auser Volontariato Forte dei Marmi. Confidiamo di poter interagire efficacemente con il Comune, la cittadinanza e tutti gli interlocutori locali, nel pieno rispetto delle regole e dei ruoli. Nelle prossime settimane ci confronteremo con il presidente Bertola e gli altri membri per pianificare i progetti futuri, allineandoli agli obiettivi sociali dell’Auser. Attraverso il lavoro dei volontari, ci impegniamo a creare reti di solidarietà e partecipazione che possano fornire un aiuto concreto e contribuire al benessere della comunità". "Sono onorato di ricoprire questa carica - ha dichiarato il nuovo presidente Roberto Bertola - e di essere al servizio della cittadinanza. Ringrazio l’Auser regionale e provinciale per la fiducia riposta in me e nel nuovo direttivo, composto da persone stimate e radicate nel territorio. Mi auguro di poter iniziare presto a operare concretamente, offrendo servizi integrativi in ambito sociale per rispondere ai bisogni della comunità. Lavoreremo con impegno per essere un punto di riferimento per tutti".

Francesca Navari