L’asilo delle suore a Ripa: "Il suo utilizzo è conforme?"

"L’asilo di proprietà dell’Istituto Suore di Maria SS. Addolorata in via della Pace a Ripa, è conforme all’uso che ne fa il Seravezza Pozzi Calcio?". A presentare l’interrogazione nell’ultimo consiglio comunale è stato il gruppo Creare Futuro, avanzando perplessità in merito e suggerendo la possibilità di destinare l’immobile alle attività del quartiere. "Dopo la cessazione delle attività religiose ed educative da parte delle Suore – recita l’interrogazione – la struttura ha temporaneamente interrotto le funzioni di cui tutta la popolazione beneficiava. Quel simbolo di appartenenza per gli abitanti di Ripa ha una veste giuridica privata e la destinazione urbanistica dell’immobile è di attrezzature e spazi per le istituzioni scolastiche, l’educazione e la formazione. Ad oggi è gestita dall’Asd Seravezza Pozzi Calcio per le proprie attività, pur avendo caratteristiche tali da poter essere destinata a pubbliche funzioni in ambito formativo, sociale, cultuale e ricreativo. Risultano conformi alle attuali normative e regolamenti le funzioni e l’uso ad oggi in essere? L’amministrazione comunale, relativamente all’asilo delle Suore di Ripa vuole attuare progetti tali da ipotizzare l’acquisto della struttura da parte del Comune per destinarla ad attività sociali, ricreative e

culturali a vantaggio della popolazione di Ripa?"