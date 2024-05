Largo 2 Maggio 1920. Rimossa la palina: "Un fatto inquietante"

"Abbiamo ricevuto la segnalazione che la palina recante la scritta: “Largo 2 Maggio 1920” posta di fronte alla Torre Matilde a indicare l’intestazione del Largo è stata tagliata alla base e non è rintracciabile. Un fatto inquietante che pone molti interrogativi proprio a pochi giorni dalla cerimonia commemorativa della Giornate Rosse del Maggio 1920 con la deposizione di un mazzo di fiori proprio presso quella palina" racconta Andrea Genovali, portavoce del Comitato 2 Maggio 1920. "L’Ufficio Tecnico della Mo.Ver, unico che ha legalmente la possibilità di effettuare simili operazioni, è estraneo alla rimozione della palina in oggetto. A questo punto, dopo aver effettuato la segnalazione urgente al Comando dei Vigili Urbani di Viareggio perché si attivi per riposizionare in tempi brevi la palina e all’Ufficio Protocollo, ci riserviamo di sporgere denuncia contro ignoti".