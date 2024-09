La Veleggiata del Gusto. Il successo dell’evento tra sport e gastronomia

“L’appetito vien veleggiando“ potrebbe essere lo slogan della seconda edizione della veleggiata del Gusto, organizzata dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini in collaborazione con Slow Food Versilia. Un evento che ha visto la partecipazione entusiasta di appassionati di sport e buongustai, riuniti per celebrare, tra degustazione di prodotti locali, una veleggiata e pagaiata, un incontro speciale tra sport, natura e gastronomia sul Lago di Massaciuccoli, concluso con una premiazione speciale, con riconoscimenti e premi offerti dalle aziende locali, per i partecipanti.