La sicurezza del territorio. Ripristinata frana di Casoli

Si sono conclusi i lavori per il ripristino della frana a Casoli, in via Trescolli, poco fuori dal centro abitato del paese. La collina della Castellina, a monte del borgo, è stata nel tempo oggetto di vari distacchi rocciosi su via di Trescolli: la più grave è avvenuta nell’inverno del 2022, con un masso caduto su una macchina ed enormi rischi corsi dai cittadini. Da lì la necessità immediata di porre in sicurezza temporanea l’area, con la posa di una barriera di geoblocchi, e di redigere un progetto in grado di mettere definitivamente in sicurezza la scarpata.

Il fronte interessato dalla frana (circa 35 metri) presenta una conformazione geomorfologica complessa, che ha richiesto un lavoro di progettazione lungo e attento. Il lavoro è consistito nella messa in posa di una nuova rete paramassi a doppia torsione, solidarizzata alla roccia con chiodature e armata con funi in acciaio. In più, sulla parte alta del versante, è stata realizzata una nuova barriera paramassi, all’altezza e in continuità di quelle già presenti così da proteggere ulteriormente la strada da nuovi eventuali smottamenti.

Tutto il materiale da mettere in posa sulla scarpata è stato portato sul posto con l’ausilio di un elicottero. L’investimento complessivo è stato di 350mila euro. "Dopo poco più di un anno dall’evento siamo riusciti ad arrivare in fondo al ripristino di un movimento franoso complesso e delicato – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; si tratta di tempistiche strette, considerando il tipo di intervento, ma abbiamo voluto e dovuto accelerare tanto sia, per la pericolosità della situazione in sé, sia per i disagi provocati alla viabilità con il restringimento della carreggiata".

