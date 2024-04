La sicurezza del territorio. Chiesti i fondi per le videocamere

Si è tenuto ieri mattina in prefettura un vertice dedicato ai nuovi sistemi di videosorveglianza progettati da vari comuni della provincia di Lucca, tra cui Camaiore e Massarosa. Al tavolo di lavoro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal prefetto Giusi Scaduto e a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine e le varie amministrazioni coinvolte, si è risolto nella richiesta di finanziamento presentata dalla prefettura al Ministero dell’interno per ottenere le risorse necessarie al potenziamento della sicurezza. Nello specifico, Camaiore ha fatto richiesta per 13 nuove telecamere, mentre Massarosa ha in progetto di installarne 9.Le forze dell’ordine hanno offerto il necessario supporto volto a individuare le aree di installazione, essendo le telecamere strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.