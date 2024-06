La scuola di Quiesa. Adeguamento antincendio. Approvato il progetto

La questione annosa della scuola di Quiesa potrebbe essere a un punto di svolta: nei giorni scorsi, con un’apposita delibera di giunta è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento antincendio e sistemazioni esterne. Il progetto comprende l’installazione dell’impianto antincendio e la relativa alimentazione, l’esecuzione di opere di finitura, come ad esempio i controsoffitti, e infine le opere di sistemazioni esterne. Si tratta del terzo stralcio del secondo lotto: l’intervento ha un valore di 150mila euro e dovrebbe essere l’ultimo passaggio prima della riapertura del plesso, chiuso dal luglio del 2019 per problemi di sicurezza.

"Si tratta dell’ultimo atto che ci permetterà, a breve, di affidare i lavori con apposita gara – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; è un passaggio fondamentale verso la riapertura della scuola per il nuovo anno scolastico". Attorno alla scuola di Quiesa, nel corso degli anni, si sono combattute battaglie politiche importanti: non a caso, quello della gestione dei lavori sul plesso della frazione è stato uno dei temi cardine attorno a cui sono state costruite le campagne elettorali per la corsa a piazza Taddei del 2022. "Un percorso lungo e complesso, quello della scuola di Quiesa – rievoca la sindaca Simona Barsotti –: un obiettivo a cui lavoriamo dal primo giorno e che sta arrivando a conclusione per restituire la struttura alla comunità con la quale abbiamo dialogato passo dopo passo per condividere criticità e risultati, e che ringraziamo – conclude la prima cittadina Barsotti – insieme a tecnici, uffici e chiunque ha contributo durante questi mesi".