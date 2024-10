La passione di Lula. Baby stella del kart

I motori della passione per le corse, si sono accesi “praticamente da quando è nata”, dichiarano mamma Agnès e papà Aziz ricordando come la loro piccola fosse irresistibilmente attratta dalle 4 ruote. Oggi Lola Mukhammadiyev, 10 anni di Vallecchia, ha già collezionato un numero impressionante di trofei su piste nazionali nelle competizioni di categoria Easykart e Rok Cup Italia. "Una passione che si legge negli occhi – sottolinea l’assessore Andrea Cosci, durante la piccola cerimonia in municipio – questo momento che le dedichiamo vogliamo che sia di sprone affinché continui a coltivarla ma anche segno di gratitudine per i genitori che la accompagnano". La scuola Birel Art Karting, sotto la guida di Sabino De Castro, le ha offerto un posto nel team Racers Group categoria 60cc Academy, dove Lola conquista un podio dopo l’altro: l’ultimo una settimana fa, all’autodromo di Franciacorta, dove ha vinto la Finale B del 23° International Grand Finals, unica ragazza sulla linea di partenza.