La nuova vita della marmettola. Studenti dell’università elaborano il riciclo nell’edilizia

La società Programma Ambiente Apuane che gestisce Cava Fornace, scommette su Bioma Design Lab. Si tratta di uno spin off dell’Università di Firenze che punta a dare nuova vita allo scarto della lavorazione del lapideo, la polvere conosciuta come marmettola. Un residuo spesso considerato solo un costo per le aziende, che devono smaltirlo, ma che grazie a Bioma può trasformarsi in un nuovo prodotto utile all’edilizia. "Come Programma Ambiente Apuane conosciamo bene il problema – spiega l’amministratore unico, Sandro Lascialfari – perché l’impianto che gestiamo fra Montignoso e Pietrasanta era nato in prima battuta proprio per essere una discarica in grado di accogliere la marmettola delle cave. Nel tempo, però, si è rivelata una scelta troppo onerosa per gli operatori del settore rimanendo residuale rispetto ad altre soluzioni di smaltimento. Va chiarito anche che un sito come l’ex Cava Fornace certo non può accogliere tutta la quantità di marmettola prodotta dal distretto apuoversiliese e valutata da Arpat in circa 200mila tonnellate all’anno. Dobbiamo inoltre ricordare che la nuova normativa ambientale prevede di riutilizzare il più possibile i prodotti anche di scarto prima di avviarli a discarica ed è per questo che il progetto Bioma potrebbe rappresentare da qui a due anni la chiave di volta del settore". Nel dettaglio l’idea d’impresa proposta da Bioma è quella di offrire un processo di riciclo per la marmettola creando prodotti e semilavorati per l’edilizia e per il design (in corso di brevetto). Al momento si trova ancora in fase di sviluppo, mancano alcuni test e un progetto relativo all’impianto pilota per arrivare all’ultima fase entro due anni.