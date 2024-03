La giornata del benessere: esperti a confronto

Domenica 7 aprile il Centro Civico accoglierà la “Giornata del Benessere“, l’evento ha il patrocinio del Comune. Si tratta di un ciclo di conferenze a cui parteciperanno medici, psicologi e naturopati che affronteranno il tema dell’equilibrio psico-fisico: come il corretto e armonioso rapporto tra interiorità e esteriorità è di fondamentale importanza per la salute fisica e per il benessere interiore di ciascuno di noi.

Un percorso dove le scienze moderne incontreranno la saggezza antica. Il seminario inizierà alle 10 per finire alle 18. Interverranno Fabio Norcia (foto) Renza Giannini, Elisa Giorgio, Gian Paolo Del Bianco, Alessandro Capogrosso. Partecipazione gratuita.