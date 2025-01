La frazione piange Ettore Barsotti. Titolare dello storico negozio di sport

Un lutto, improvviso, ha colpito Torre del Lago. All’età di 76 anni è scomparso Ettore Barsotti, ex dirigente della “Ninfea“ e titolare del negozio “Omnia Sport“ di via Venezia. Storica attività della frazione e un vero punto di riferimento per i torrelaghesi, dove si sono servite generazioni e generazioni di aspiranti campioni. Barsotti viene descritto da tutti come un gentiluomo, "Una persona di grande cultura, capace di stare in ogni luogo e con ogni persona" racconta un amico. Un appassionato di sport, e del calcio in particolare. Ma soprattutto un marito, un padre e un nonno premuroso. "Innamorato della sua famiglia, del suo lavoro, e del nostro paese". L’ultimo saluto si terrà questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa di San Giuseppe.