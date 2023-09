La Festa dello sport è un successo. Santanchè: "Si allunga la stagione"

Il primo complimento è arrivato dal ministro del turismo Daniela Santanchè: "Eventi come questi aiutano ad allungare la stagione, che è uno dei problemi principali del turismo italiano". Pensieri e parole espressi ieri mattina in piazza XXIV Maggio a Tonfano al taglio del nastro della rassegna “Pietrasanta è sport”, organizzata dal Comune con il patrocinio di Regione, Provincia e Coni regionale, in collaborazione con Acsi e Consulta dello sport. La due-giorni, rivolta a grandi piccini desiderosi di cimentarsi in un ventaglio di discipline grazie alla presenza di numerose associazioni sportive, proseguirà fino a stasera per un totale di venti location.

"Faccio i complimenti all’amministrazione comunale – ha detto Santanchè – perché sta andando nella direzione giusta. Certo, tutto dipende dall’offerta che si è capaci di mettere in campo: questo Comune lo sta facendo con un impegno forte, anche in termini di investimento economico sulle strutture sportive". Poi il taglio del nastro e gli applausi del folto pubblico, con il sole che ha baciato un evento che punta al binomio sport-salute. "Sono felice e onorata di dare il via a questo evento così pieno di energia – ha proseguito il vice sindaco Francesca Bresciani – e ringrazio tutti coloro che l’hanno resa possibile, a partire da società e associazioni sportive, fino al nostro assessorato allo sport e gli uffici. La pratica di una disciplina sportiva è una componente fondamentale di crescita per i più giovani e di salute e benessere, per la popolazione adulta". Bresciani ha sottoscritto il programma “SportCity”, che impegna gli enti a mettere al centro della propria azione lo sport come investimento sul tessuto urbano, economico e sociale. Il tutto alla presenza di Salvatore Sanzo, responsabile dell’area sport nei territori di “Sport e salute”, i vertici regionali e provinciali del Coni, assessori, consiglieri comunali e il presidente della consulta dello sport Alberto Frugoli.

Chiunque, gratuitamente, potrà provare calcio, rugby, arti marziali, atletica, ginnastica, danza e molto altro. "In questi ultimi anni – conclude l’assessore allo sport Andrea Cosci – abbiamo rinnovato, recuperato e potenziato tante strutture sportive per dare una ‘casa’ efficiente e confortevole alle nostre realtà e ampliare al massimo l’offerta oltre a creare occasioni di turismo fuori stagione". Il menù, infine, è arricchito dalla presenza di testimonial quali Pino Maddaloni (judo), Luca Tesconi (tiro a segno) e Fabio Nari (ciclismo paralimpico) e degli incontri all’Agorà condotti dai giornalisti Massimo Guidi e Giovanni Lorenzini.