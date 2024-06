La Bvlg si amplia. Rilevato l’ex bar

Continua il piano di espansione ma anche di rinnovamento della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. La novità stavolta riguarda la filiale di via Donizetti, a Tonfano (nella foto), pronta ad essere ampliata dopo che l’istituto ha rilevato, prendendoli in affitto, i locali attigui, lato mare, che per 21 anni avevano ospitato il bar “Non solo caffè“. Quei locali saranno trasformati in una sorta di spazio digitale della banca, con Atm, bancomat e casse automatiche, nell’ottica del percorso che ha visto la Bvlg, progressivamente, togliere i banconi come avvenuto a Pietrasanta, Ripa e Viareggio. I lavori partiranno tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025.