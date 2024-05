La biblioteca comunale si è rifatta il look

Sarà inagurata sabato alle 17 la rinnovata biblioteca comunale ’Michele Rosi’, a Camaiore. L’intervento di completa riqualificazione è stato finanziato da un bando del Pnrr da 500mila euro, che ha consentito il sostanziale restyling di uno dei luoghi deputati alla promozione della cultura in città. La biblioteca, al primo piano di Palazzo Tori-Massoni, dal 1969 porta il nome di Michele Rosi, insegnante di Storia del Risorgimento. Da anni, gli spazi della biblioteca necessitavano di un rinnovo negli arredi e di un ammodernamento tecnologico, per fruire in maniera più smart dei tanti servizi della struttura, frequentata da studenti e lettori.

I lavori hanno permesso l’ammodernamento di tutte le sale, con nuove scaffalature, tavoli, sedute e pavimentazione. In più, tutto il progetto ha puntato l’attenzione per arrivare a un netto miglioramento delle condizioni di accessibilità: rifacimento e implementazione della segnaletica interna ed esterna, abbattimento delle barriere architettonica e inserimento di percorsi tattilo-plantari e sonori per soggetti con disabilità motoria. È stata allestita, poi, una nuova aula digitale, con un notevole ampliamento dei servizi multimediali, comprese postazioni dotate di sistema "SI Recognizer" per l’ascolto di audiolibri da parte dei non udenti.

Infine, sono stati eseguiti importanti interventi anche nella sala della ’Biblioteca dei Bambini’ con un nuovo arredo colorato e stimolante, che concorrerà, insieme a nuovi strumenti didattico-cognitivi, ad avvicinare i più piccoli alla lettura. Oltre a questo, un ulteriore bando Pnrr ha finanziato l’efficientamento energetico di tutto Palazzo Tori-Massoni, un totale di 130 mila euro.