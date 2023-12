Iniziato l’escavo della sabbia. Disposizioni per la navigazione

Emanate dalla Capitaneria le disposizioni per la navigazione in sicurezza durante il dragaggio della bocca del porto deliberato d’urgenza dalla Port Authority. L’escavo da parte della motonave “Aurieldo” della ditta Sales sono iniziate ieri, e proseguirà ogni giorno dalle 7 alle 16.30 con una tubatura galleggiante, aspirante, lunga circa 700 metri che rimuoverà i cumuli di sabbia dall’imboccatura portuale fino ad una distanza di circa 1.200 metri dal fanale d’ingresso. Le strutture saranno segnalate con luci lampeggianti crepuscolari. I naviganti in entrata e in uscita devono transitare alla minima velocità per evitare movimenti di “risacca” ed il moto ondoso, prestando attenzione agli eventuali segnali sonori provenienti dalla draga o dalle unità della Guardia Costiera in attività di vigilanza. Le imbarcazioni inferiori a 20 mt potranno concordare direttamente le modalità operative con il Comandante della Draga, mentre quelle di lunghezza superiore dovranno ottenere l’autorizzazione all’ingresso od all’uscita da parte della Sala Operativa della Guardia Costiera.