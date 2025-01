Indipendenza e autonomia. Il bando dei progetti per persone con disabilità

Un progetto che ha l’obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati e finalizzati alle necessità individuali, che rendano possibile alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia attraverso misure di sostegno e percorsi di studio, formazione e inserimento lavorativo. È “Indipendenza e Autonomia - InAut“, il bando zonale cui è possibile presentare la domanda per la partecipazione attraverso il sito del comune o nella sezione bandi e concorsi del sito di Usl Nord Ovest, indetto dal comune con un investimento di 100 mila euro. "Un bando importante - commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti - per dare risposte concrete alle famiglie e costruire percorsi veri di indipendenza e autonomia, formazione, lavoro e relazioni. Tutti devono avere le stesse opportunità e con questi progetti lavoriamo verso questa direzione".

Un bando finalizzato inoltre alle funzioni genitoriali, della vita domestica e di relazione, per l’accompagnamento al lavoro o per lo svolgimento di attività sportive, associative, di volontariato e per il tempo libero. "Le politiche sulla disabilità - sottolinea la consigliera con delega alla disabilità Micheal Sargentini - hanno necessità di risorse per attuare profetti e questo bando puà dare risposte importanti". "Sono risorse mirate allo sviluppo e alla realizzazione di progetti che aiutino le persone con disabilità e le loro famiglie nella quotidianità - conclude la sindaca Simona Barsotti- Nessuno deve rimanere indietro, questa è la nostra convinzione e il nostro compito".