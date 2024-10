In scooter si scontra con un autocarro. Grave 17enne che rientrava da scuola

Camaiore (Lucca), 19 ottobre 2024 - Bruttissimo incidente ieri poco dopo l’ora di pranzo alle porte del capoluogo. Un ragazzo di appena 17 anni si è scontrato violentemente contro un mezzo fermo sulla carreggiata, riportando gravi ferite nell’impatto.

L’incidente si è verificato nel primissimo pomeriggio lungo la via Bellosguardo, all’altezza del lago Teneri, tra la Rotonda dell’Amicizia e lo Stadio: protagonista un giovane appena uscito da scuola in sella al suo scooter 125. Il ragazzo stava rientrando a casa dopo il suono dell’ultima campanella. A un certo punto, per motivi ancora da chiarire, ha urtato violentemente contro un autocarro che, sul suo stesso senso di marcia, si era fermato rispettando l’alt imposto dai movieri che regolano il traffico su quel segmento di strada che, in questa fase, è interessato da un cantiere.

Le ferite del giovane sono apparse subito gravi: sul posto, in prima battuta, sono intervenuti due mezzi di soccorso, ma alla fine la scelta è ricaduta sull’elisoccorso che si è levato in volo per portare il 17enne in codice rosso il più velocemente possibile all’ospedale pisano di Cisanello, dov’è attualmente ricoverato.

Sul luogo dell’incidente si è prontamente attivata per i rilievi del caso la polizia municipale di Camaiore, guidata dal capitano Dino da Prato e dalla coordinatrice Patrizia Ricci. Saranno i vigili di Camaiore dunque a raccogliere gli elementi che permetteranno di capire la causa dello scontro. Intanto, una comunità intera si stringe attorno al 17enne.