Viareggio, 7 ottobre 2021 - Un uomo di 31 anni, Matteo Traina, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Viareggio, nella zona di Bicchio.

L'uomo ieri sera attraversava la strada a piedi quando è stato investito da un'auto condotta da una donna. Le condizioni del 31enne sono apparse subito gravi ai soccorritori, intervenuti con l'automedica e due ambulanze, che è poi deceduto al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sul posto per i rilievi la polizia municipale e la polizia di Stato in quanto la situazione si è surriscaldata con l'arrivo di parenti e conoscenti dell'uomo investito. La donna alla guida dell'auto è stata portata in ospedale perché scioccata a causa della disgrazia.