Il teatro Galeotti "monumento nazionale". Plauso della Lega

Grande soddisfazione in città per l’inserimento del teatro comunale “Cesare Galeotti“ (nella foto) tra i teatri che potranno fregiarsi della dicitura “monumento nazionale”. Il recente via libera della Camera include, in Toscana, 69 edifici, tra cui appunto quello di Pietrasanta. Riconoscimento che riceve il plauso anche della Lega, che interviene per bocca del segretario provinciale Riccardo Cavirani, il segretario comunale Omar Mallegni, l’assessore Tatiana Gliori e il vice presidente del consiglio comunale Antonio Tognini.

"I teatri – scrivono – sono da sempre sinonimo di cultura e quindi vanno preservati e valorizzati. In quest’ottica, con soddisfazione, segnaliamo che il Parlamento ha approvato, con la Lega in prima fila, una proposta di legge che ha permesso al nostro teatro di diventare ’monumento nazionale’. Un risultato importante per il territorio che vede la presenza di questi qualificati luoghi di spettacolo che da oggi hanno un ulteriore motivo di pregio".