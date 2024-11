Il Sant’Agostino si rifà il trucco. Atto d’amore della Fondazione Clerici

È un nuovo atto d’amore da parte della Fondazione Clerici per la Piccola Atene. I coniugi Paolo e Giuliana Clerici, insigniti della cittadinanza onoraria di Pietrasanta, finanzieranno anche il secondo lotto legato al progetto di valorizzazione e restauro del salone dell’Annunziata del Sant’Agostino. I lavori sono partiti in questi giorni dopo che è arrivata l’approvazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Lucca e Massa Carrara oltre al via libera dell’amministrazione comunale. Dopo gli interventi nella parte interna della sala, dedicati ad affreschi e volte, impianto di climatizzazione e illuminazione e arredi – conclusi nel maggio 2023 – il focus si è ora spostato all’esterno, sui muri perimetrali adiacenti al Giardino Barsanti.

"In questa porzione del fabbricato – spiega il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – era rimasta una sorta di ristagno d’umidità che andava eliminato per non rischiare di compromettere il lavoro effettuato all’interno del salone. La parte esterna corrispondente, quindi, è stata liberata dall’intonaco e verrà fatta ’respirare’ per qualche settimana, monitorando costantemente il livello di umidità prima di tornare a coprirla con intonaco macroporoso, che garantisce un livello di evaporazione superiore allo standard". L’intervento, in corso su circa 70 metri quadrati di parete, dovrà concludersi entro fine gennaio 2025 quando l’edificio verrà riconsegnato al Comune ma solo dopo il ripristino dell’intera facciata, così come disposto dalla Soprintendenza. "Siamo profondamente grati a Paolo e Giuliana Clerici – conclude il primo cittadino – per l’attenzione che continuano a rivolgere al patrimonio storico e architettonico di Pietrasanta, con generosità e rispetto".

I coniugi Clerici, originari di Milano, erano stati insigniti della cittadinanza onoraria di Pietrasanta lo scorso aprile con una cerimonia proprio all’interno del salone dell’Annunziata. Il riconoscimento alla Fondazione era stato approvato nel novembre 2023 in consiglio comunale per aver sostenuto il recupero e la valorizzazione della sala dell’Annunziata. L’intervento, pari da oltre 350mila euro suddivisi in 3 anni, ha permesso di restituire alal città l’uso di uno spazio rigenerato sotto il profilo storico e artistico nonché potenziato nella funzionalità, oltre a diverse azioni di solidarietà rivolte alla comunità pietrasantina durante i momenti più duri dell’emergenza sanitaria, in particolare verso le famiglie più in difficoltà.