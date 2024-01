"Il sabbiodotto?. Entro l’estate via al cantiere"

VIAREGGIO

"Il sabbiodotto? Si farà e prima ancora di quello che si possa pensare". Il governatore Eugenio Giani ne è più che convinto. "La gara d’appalto integrato è stata completata dall’Autorità Portuale. A questo punto non abbiamo necessità di fare nessuna gara per il progetto, che sarà prediposto dalla setssa ditta che si è aggiudicata l’appalto integrato", spiega il presidente della Regione scendendo dal rimorchiatore “Pasquino“.

"Entro maggio dovrebbero presentare il progetto esecutivo e se ci saranno da fare osservazioni le faremo – prosegue Giani, confortato dal sostegno tecnico dell’attuale commissario dell’Autorità Portuale, Alessandro Rosselli – quindi contiamo di partire con il cantiere già prima dell’estate".

Quanto tempo ci vorrà affinche i lavori siano completati?

"Il cantiere andrà avanti un anno. Poi, finalmente, il sabbiodotto (per cui la Regione ha destinato 7.305.199 euro), sarà operativo e consentirà di risolvere in maniera definitiva il problema dell’insabbiamento del porto".

Come funzionerà?

"Il sistema di sabbiodotto permanente e strutturale consentirà di aumentare l’escavo dell’entrata del porto, portandolo ad una quota minima di 5-6 metri, funzionale per l’ingresso delle barche e per l’uscita dai cantieri navali, ma soprattutto per produrre materiale sabbioso che verrà depositato in prossimità della costa (in funzione anti erosione) per metterla in sicurezza per le generazioni future".

t.s.