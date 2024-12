Il Rotary consegna cibo ad Azzurra per i bisognosi

Ennesima mobilitazione in favore di quelle associazioni che distribuiscono generi alimentari ai più bisognosi. Sono le due, in particolare, le donazioni di cui beneficerà l’associazione “Azzurra“. La prima è in agenda domani alle 11 alla sede dell’associazione, in via Marconi a Pontestrada (nella foto), con una delegazione del Rotary di Viareggio che sarà presente per consegnare sia buoni spesa che pacchi di cibo per le famiglie di cui si occupa “Azzurra“. La seconda invece è in programma il giorno di Natale, con i volontari che andranno al “Principe di Piemonte“ di Viareggio a ritirare gli 80 pacchi assegnati dall’hotel tramite la Caritas. Coloro che ne hanno fatto richiesta potranno poi andare alla sede di “Azzurra“ fino alle 12,30.

"La nostra associazione – ricordano i presidenti Giancarlo Bertoni e Mario Giannelli – attualmente assicura un’assistenza alimentare mensile a 143 nuclei, pari a 450 persone, registrati nel Fondo di aiuti europei agli indigenti e accreditati al Banco alimentare della Regione. Inoltre diamo supporto diretto a circa 100 persone che visitano la nostra sede, con distribuzione di generi alimentari e in alcuni casi indirizzamento ai servizi sociali del Comune. E ancora: ogni tre settimane distribuiamo frutta e verdura donata da EuroSpin, con circa 30 beneficiari per ogni distribuzione, forniamo un pasto caldo il venerdì nel periodo scolastico, donato dalla mensa del Comune gestita dalla ’Pietrasanta Sviluppo’, collaboriamo con circa 25 volontari coinvolti in attività sia amministrative che operative – concludono – supportiamo nuclei dei comuni della Versilia, inclusi quelli di Forte dei Marmi pari a 50 famiglie 100 persone, e facciamo la raccolta ’Io non spreco cibo’ da Conad, Eurospin e Coop".

d.m.