Il Rèpaci arriva in piazza Mazzini. Un premio a Roberto Vecchioni

È tutto pronto, lì, sul Belvedere delle Maschere, quel palco, della Felicità, per il gran finale della 95° edizione del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci, che avrà inizio domani serà, alle 21.30, in Piazza Mazzini. Una serata, “Aspettando il Premio“, presentata da Daniele Maffei, pensata per consegnare alcuni dei premi già annunciati e conoscere gli autori e le opere entrati nelle terne che vedrà, per iniziare, Dopo il benvenuto del sindaco della città Giorgio Del Ghingaro, la premiazione, da parte dell’assessora alla cultura Sandra Mei di Maria Grazia Anatra, vincitrice del Premio Tobino conferito dalla Fondazione Mario Tobino-Ets e dal Comune di Viareggio. Alla consegna di un altrettanto premio, “I Luoghi del Pensiero“, consegnato da Paolo Dal Bon e Dalia Gaberscik, seguiranno le presentazioni dei vincitori e dei finalisti delle diverse categorie. Stefano Dal Bianco, vincitore della sezione poesia e la finalista Laura Pugno con “I nomi“ porteranno i loro lavori in dialogo con Mario Borio. Il vincitore della saggistica Vincenzo Trione dei finalisti Pierluigi Battista con “I miei eroi” e Francesco Gambino con “In sala con il diritto” racconteranno le loro opere in conversazione con Camilla Baresani e Costanza Geddes da Filicaia e, infine, saliranno sul palco i narratori finalisti Silvia Avallone con “Cuore nero”, Federica De Paolis con “Da parte di madre” e Marco Lodoli con “Tanto poco” parlando dei loro scritti con il presidente della giuria Paolo Mieli, il vicepresidente Leonardo Colombati e Costanza Geddes da Filicaia.

Ma le sorprese, e i premi, non finiranno qui, perché a concludere, in bellezza, la serata, sarà la consegna, a Roberto Vecchioni, del “Premio Città di Viareggio“, assegnato dal Comune di Viareggio. L’artista, che sarà inoltre intervistato da Mieli e si esibirà sul palco, riceverà la statuetta statuetta di Puccini in onore alle celebrazioni del Maestro, dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, che "ha rivisitato molti generi musicali, ha scritto e interpretato testi che affrontano argomenti profondi e universali e trasmette emozioni e passioni in modo diretto e coinvolgente, toccando le corde più profonde dell’animo umano - si legge nelle motivazioni ufficiali - Nelle canzoni di Vecchioni, inoltre, si rintraccia quell’innata capacità di fondere interpretazione, parole e melodia. E come accade alle opere del Maestro che, a distanza di anni risuonano nei teatri di tutto il mondo, i brani del cantautore italiano sanno trasmettere ad ogni ascolto antiche e nuove emozioni".