"Il Parco Apuane deve diventare nazionale"

"Vogliamo che il Parco Apuane diventi nazionale". Il direttivo di Italia Nostra Versilia, nell’ultima riunione ha approvato l’istituzione del parco Nazionale delle Alpi Apuane, così seguendo la decisione già intrapresa da Italia Nostra Massa e dal Cai che adesso sarà inoltrata ai vertici nazionali.

"Ritendo – motiva Claudio Grandi, vicepresidente di Italia Nostra Versilia – che occorra una tutela più incisiva per un’area di straordinario valore ambientale, culturale e per la sua biodiversità. Per dare una maggiore protezione alle minacce ambientali, come l’attuale attività estrattiva nel suo interno e speculative e per promuovere, in alternativa, uno sviluppo eco sostenibile che valorizzi il patrimonio culturale locale". Secondo il portavoce di Italia Nostra il passaggio di classificazione da ’regionale’ a ’nazionale’ consentirebbe inoltre di "meglio intercettare finanziamenti nazionali ed europei per il suo sostentamento". "Questa nostra proposta – aggiunge – la indirizziamo ad Italia Nostra regionale e nazionale che la facciano propria. Associazione nazionale che tanto ha contribuito all’istituzione del parco nazionale Matese risultato del nostro impegno verso nuove aree protette, dimostrando come la pressione ferma su determinate posizioni sia utile al raggiungimento dello scopo per la valorizzazione di aree di valore ambientale davvero unico"