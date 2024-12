Il monologo rosa. Al RecuperArti c’è Chiara Gistri

PIETRASANTA

Oggi alle 18.30 la sede dell’Associazione ReuperArti della Piccola Atene ospita un monologo teatrale “Ines– racconto da camera“ di e con Chiara Gistri. (foto) Chiara Gistri viareggina è autrice, performer, psicologa. Si forma con gli attori di P.Brook in Toscana e prosegue la sua formazione teatrale tra Torino.

Lo spettacolo che propone oggi è adatto ad un pubblico adulto, ma anche agli adolescenti dai 13 anni in su. L’ingresso è a offerta libera e l’incasso sarà utilizzato per la attività delle associazione. Il monologo comincia puntuale.

Nello spettacolo Chiara Gistri affronta una tematica di grande attualità: come ciascuno di noi affronta la quotidianità e come vive questo momento storico.

Chara Gistri con poche parole spiega: "Corri, corri. Per quanto tu possa correre, è comunque difficile che sia abbastanza, in fondo non è mai abbastanza. Ines, la protagonista lo ha perfettamente recepito. Ines è il racconto intimo di chi vuole nascondersi. Un tentativo di protesta ai riflettori".

Il monologo di e con Chiara Gistri nasce da una idea di Lucia Urbano, consulenza artistica Teresa Cinque, Spund design Didier de la Rose. Grafico Marco Fine Lo spettacolo si conclude con un piccolo rinfesco organizzato dalla associazione.

È uno spettacolo al quale l’autrice ha lavorato con passione e grande professionalità. Non resta che andare a vederlo e riflettere.

m.n.